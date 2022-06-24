Новосибирск, 24 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала года отмечается критический прирост количества ДТП с дикими животными. Об этом сообщили в правительстве региона со ссылкой на статистику министерства природных ресурсов и экологии.

werner22brigitte Лось

«Людей, которые сбили животных, ждёт наказание: сумма возмещения ущерба животному миру за сбитого лося — 80 тысяч рублей, за сбитую косулю — 40 тысяч рублей, — уточнили власти. — Забирать с собой тушу сбитого животного нельзя. Согласно законодательству, животное не является бесхозным».

Так, по данным на 23 июня, на территории региона произошло 44 дорожных происшествия, в которых погибли 31 лось и 13 косуль.

Для сравнения, число ДТП с дикими животными на территории региона за 2016 год — шесть, за 2017 год — девять, за 2018 год — шесть, за 2019 — 25 случаев, за 2020 год – 11, за 2021 год – 41.