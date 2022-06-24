Киев, 24 июня, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Министерство юстиции Украины направило иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 23 июня сообщает пресс-служба министерства в телеграм-канале.

Espch.ru ЕСПЧ

В ведомстве отметили, что причиной обращения в ЕСПЧ является нарушение Европейской конвенции о правах человека в связи с «незаконным вторжением на суверенную территорию Украины».

«В рамках этого иска Украина требует, кроме полного вывода российских войск, присуждение денежной компенсации потерпевшим сторонам», — заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека, закон об этом подписал президент Владимир Путин.

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