Киев подал в ЕСПЧ иск против России
Киев, 24 июня, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Министерство юстиции Украины направило иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 23 июня сообщает пресс-служба министерства в телеграм-канале.
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ЕСПЧ
В ведомстве отметили, что причиной обращения в ЕСПЧ является нарушение Европейской конвенции о правах человека в связи с «незаконным вторжением на суверенную территорию Украины».
«В рамках этого иска Украина требует, кроме полного вывода российских войск, присуждение денежной компенсации потерпевшим сторонам», — заявили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека, закон об этом подписал президент Владимир Путин.
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