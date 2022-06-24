Москва, 24 июня, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В 2022 году 40% компаний в России снизили расходы на обучение сотрудников в 2022 году и только 10% намерены направить больше средств на развитие своего персонала. Это 24 июня следует из обнародованных результатов исследования компании «Нетология» и IT-холдинга TalentTech.

Группа учащихся фабрично-заводского обучения. 1931

Уточняется, что в исследовании приняли участие 280 российских компаний из малого, среднего и крупного бизнеса.

«В 2022 году 40% компаний пришлось сократить расходы на обучение сотрудников. Только 10% работодателей решили вкладывать еще больше денег в развитие персонала. Стабильнее остальных в вопросах обучения персонала сейчас себя ощущает малый бизнес. 60% компаний в этом сегменте не стали пересматривать затраты на развитие сотрудников», — отмечается в полученных результатах.

Также указывается, что больше всего сократил расходы на обучение сотрудников крупный российский бизнес, из числа которого 46% опрошенных работодателей решили снизить такие свои затраты.

При этом уточняется, что, несмотря на резкое снижение таких затрат, лишь 20% предприятий из числа участников исследования не будут наращивать темпы развития персонала, а третья часть опрошенных собирается активнее обучать сотрудников, хотя 50% из этих компаний ещё не обновила стратегию обучения кадров.

Кроме того, отмечается, что развитие управленческих компетенций продолжает быть главным приоритетом в обучении руководящего состава.

«В 2022 году компании планируют учить своих лидеров тому, как успокаивать сотрудников в ситуации турбулентности и решать задачи в условиях полной неопределённости. Часть компаний делает ставку на развитие гибкости мышления руководителей, а 4% компаний включили в программу обучения материалы по экологичному увольнению сотрудников (аутплейсмент)», — уточняется в результатах исследования.

Помимо этого, добавляется, что 57% компаний обучаю персонал с помощью внутреннего онлайн-обучения и 42% используют для этого офлайн тренинги. При этом внутреннее синхронное онлайн-обучение выбирают 40% работодателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня из результатов опроса Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) стало известно, что отказ от Болонской системы одобряют 46% граждан, среди людей с высшим образованием — 52%. Не одобряют 12%.