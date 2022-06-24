Токио, 24 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Японская студия Edia запустила краудфандинговую кампанию на портале Makuake с целью собрать $3 млн иен (около $22,2 тыс.) на выпуск классических игр серии Cosmic Fantasy для Nintendo Switch. Об этом 24 июня сообщает портал Gematsu.

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Компания планирует выпустить на портативной консоли набор, в который войдут игра Cosmic Fantasy: Adventure Boy Yuu и её продолжение Cosmic Fantasy 2: Adventure Boy Van. Ожидается, что релиз состоится в конце 2022 года или начале 2023-го. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте проекта.

Для справки: оригинальную ролевую игру Cosmic Fantasy: Adventure Boy Yuu японская студия Nippon Telenet выпустила на платформе ПК в марте 1990 года. Релиз сиквела Cosmic Fantasy 2: Adventure Boy Van состоялся в апреле 1991-го.