Донецк, 24 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом 24 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 9:00 нанесён удар с позиций в населённом пункте Кодема по посёлку шахты имени Румянцева в Горловке. Боевики выпустили четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских националистов попала Пантелеймоновка.