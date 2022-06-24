Тбилиси, 24 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Грузинская неправительственная организация «Позор» анонсировала в Тбилиси антиправительственный митинг 24 июня в 20:00 (19:00 мск). Объявление было размещено на странице организации в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Собираемся возле парламента на проспекте Руставели, чтобы зафиксировать наш европейский выбор и озвучить требования к властям», — говорится в сообщении.

Объявление было размещено вскоре после того, как Совет Европы принял решение пока не предоставлять республике статус кандидата на вхождение в Евросоюз.

Основной лозунг акции — «Грузия без олигархического управления». Организаторы ссылаются на резолюцию Европарламента, где основателя правящей партии «Грузинская мечта» и самого крупного бизнесмена в Грузии Бидзину Иванишвили называют «олигархом», который играет «деструктивную роль» в стране.

Напомним, одним из 12 условий для присвоения Грузии статуса кандидата в ЕС, по рекомендации Еврокомиссии, является «деолигархизация» страны. В оппозиции «олигархом» называют Иванишвили, несмотря на то, что он в январе покинул пост председателя «Мечты» и объявил, что уходит из политики «навсегда».