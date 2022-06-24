Бангкок, 24 июня, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Таиланде в связи с улучшением ситуации с коронавирусом ношение медицинских масок больше не является обязательным. Это следует из опубликованного 24 июня указа премьер-министра королевства Праюта Чан-Очи.

YashiWong В Таиланде

из указа премьер-министра Таиланда «Ношение масок отныне является добровольным… Министерство здравоохранения рекомендует населению носить маски только в людных или плохо проветриваемых местах или при наличии симптомов».

Рекомендация носить маску сохраняется для людей из групп риска. Также уберегать окружающих от возможной передачи инфекции должны инфицированные коронавирусом или находящиеся с ними в тесном контакте.

Не исключается, что ношение масок может по требованию продолжаться в госучреждениях, на общественном транспорте или в некоторых частных заведениях.

Как сообщало ИА REGNUM, властями Таиланда принято решение об отмене ряда ограничений внутри страны, а также послабление требований к въезду туристов в страну.

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