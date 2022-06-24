Гусиноозёрск, Бурятия, 24 июня, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Прокуратура начала проверку по факту аварии на Гусинооозерской ГРЭС в Бурятии, оставившей без света 17 районов республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Страница Гусиноозёрской ГРЭС в соцсети «ВКонтакте» Гусиноозёрская ГРЭС. Бурятия

Из-за технологического сбоя в работе электрооборудования были отключены три энергоблока. В результате оказалась обесточенной в том числе столица Бурятии Улан-Удэ, а также ряд территорий в соседнем Забайкальском крае.

«Надзорный орган даст оценку условиям, способствовавшим возникновению технологического сбоя, соблюдению законодательства об энергоснабжении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, на Гусиноозёрской ГРЭС по факту происшествия была создана комиссия, которая проанализирует причины аварии. Проверку организовали также сотрудники СКР.