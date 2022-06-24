Вашингтон, 24 июня, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Последствия специальной военной операции России на Украине уже значительны: помимо огромного числа беженцев, покинувших родные дома, а также хаоса на мировых финансовых рынках, конфликт в бывшей советской республике оказался чреват еще одним кризисом — мировым голодом. Дело в том, что и Россия, и Украина являются крупными производителями зерна и другой сельскохозяйственной продукции, по поставкам которых и ударил конфликт, пишут Карлайл Форд Рунге и Роббин С. Джонсон в статье, вышедшей 23 июня в Foreign Affairs.

Pixabay.com Зерно

Россия «заблокировала» черноморские порты, из которых Украина экспортирует почти все свое зерно. В сочетании с нежеланием морских страховщиков защищать грузы, перемещающиеся через зону боевых действий, конфликт сократит до минимума экспорт украинской и российской пшеницы и кукурузы через Босфор. Международные санкции в отношении России ограничили экспортируемые ею объемы зерна и помешали ей финансировать эти перевозки, ограничив ее способность получать скудную иностранную валюту и лишая ее иностранных покупателей.

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Из-за конфликта и «блокады» серьезно выросли цены на сырье. Цены на пшеницу выросли с $7,79 за бушель в конце 2021 года до $12,83 за бушель в середине мая 2022 года, увеличившись на 64%. Организация Объединенных Наций сообщила об общем годовом росте мировых цен на продовольствие с марта 2021 года по март 2022 года более чем на 30%. Некоторые страны, особенно Китай и Индия, отреагировали на эти скачки цен, накопив продукты питания и введя экспортный контроль, что привело к еще большей нестабильности цен на продовольствие.

На Украину и Россию приходится не менее четверти мирового экспорта пшеницы и почти 60% экспорта подсолнечного масла, но кризис шире и глубже, чем нехватка этих товаров. По данным ООН, глобальные цены на продукты питания и энергоносители росли еще до российского вторжения, поскольку сочетание природных и техногенных катастроф и сбоев в цепочках поставок, связанных с пандемией, привело к возникновению горячих точек отсутствия продовольственной безопасности в более чем 20 странах.

С января 2020 года по начало 2022 года индекс потребительских цен на продукты питания вырос в США почти на 15%, в Германии — на 14%, но еще более резко он вырос в более уязвимых странах: в Египте — более чем на 21% и в Ливане на поразительные 402% в 2020 году, 438% в 2021 году и годовой показатель в 374% за первые четыре месяца 2022 года. Побочные эффекты спецоперации теперь угрожают сделать основные продукты питания недоступными для многих людей, особенно на глобальном Юге.

«Соединенные Штаты и их союзники быстро отреагировали на спецоперацию России, снабдив Украину оружием и разведданными для отражения российских войск. Теперь им необходимо принять аналогичные меры для предотвращения полномасштабного международного продовольственного кризиса», — указывают авторы.

Для этого Соединенные Штаты могут опираться на собственную историю. Программы ленд-лиза времен Второй мировой войны отправили большое количество продовольствия для поддержки британских и советских военных усилий. Соединенные Штаты остаются крупнейшим в мире экспортером сельскохозяйственной продукции и сегодня могут использовать это изобилие с пользой. Сотрудничая с Всемирной продовольственной программой (ВПП), частным сектором и другими партнерами, Соединенные Штаты могут спасти миллионы жизней и продемонстрировать лидерство на международной арене, доставляя продовольствие тем, кто в нем больше всего нуждается.

«Производство сельскохозяйственной продукции — одна из сильных сторон Соединенных Штатов», — подчеркнули они.

«Принимая серьезные меры для предотвращения глобального продовольственного кризиса, Соединенные Штаты могут начать восстанавливать уважение и легитимность, которые они утратили в последние годы, продемонстрировав ощутимую пользу, которую они могут принести другим», — заключили Рунге и Джонсон.

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Напомним, в начале июня президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время не стоит ждать снижения цен на бензин и продовольствие. По его словам, в ближайшей перспективе этого не будет из-за украинских событий.