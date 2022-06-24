США могут накормить весь мир — Foreign Affairs
Вашингтон, 24 июня, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Последствия специальной военной операции России на Украине уже значительны: помимо огромного числа беженцев, покинувших родные дома, а также хаоса на мировых финансовых рынках, конфликт в бывшей советской республике оказался чреват еще одним кризисом — мировым голодом. Дело в том, что и Россия, и Украина являются крупными производителями зерна и другой сельскохозяйственной продукции, по поставкам которых и ударил конфликт, пишут Карлайл Форд Рунге и Роббин С. Джонсон в статье, вышедшей 23 июня в Foreign Affairs.
Россия «заблокировала» черноморские порты, из которых Украина экспортирует почти все свое зерно. В сочетании с нежеланием морских страховщиков защищать грузы, перемещающиеся через зону боевых действий, конфликт сократит до минимума экспорт украинской и российской пшеницы и кукурузы через Босфор. Международные санкции в отношении России ограничили экспортируемые ею объемы зерна и помешали ей финансировать эти перевозки, ограничив ее способность получать скудную иностранную валюту и лишая ее иностранных покупателей.
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Из-за конфликта и «блокады» серьезно выросли цены на сырье. Цены на пшеницу выросли с $7,79 за бушель в конце 2021 года до $12,83 за бушель в середине мая 2022 года, увеличившись на 64%. Организация Объединенных Наций сообщила об общем годовом росте мировых цен на продовольствие с марта 2021 года по март 2022 года более чем на 30%. Некоторые страны, особенно Китай и Индия, отреагировали на эти скачки цен, накопив продукты питания и введя экспортный контроль, что привело к еще большей нестабильности цен на продовольствие.
На Украину и Россию приходится не менее четверти мирового экспорта пшеницы и почти 60% экспорта подсолнечного масла, но кризис шире и глубже, чем нехватка этих товаров. По данным ООН, глобальные цены на продукты питания и энергоносители росли еще до российского вторжения, поскольку сочетание природных и техногенных катастроф и сбоев в цепочках поставок, связанных с пандемией, привело к возникновению горячих точек отсутствия продовольственной безопасности в более чем 20 странах.
С января 2020 года по начало 2022 года индекс потребительских цен на продукты питания вырос в США почти на 15%, в Германии — на 14%, но еще более резко он вырос в более уязвимых странах: в Египте — более чем на 21% и в Ливане на поразительные 402% в 2020 году, 438% в 2021 году и годовой показатель в 374% за первые четыре месяца 2022 года. Побочные эффекты спецоперации теперь угрожают сделать основные продукты питания недоступными для многих людей, особенно на глобальном Юге.
Для этого Соединенные Штаты могут опираться на собственную историю. Программы ленд-лиза времен Второй мировой войны отправили большое количество продовольствия для поддержки британских и советских военных усилий. Соединенные Штаты остаются крупнейшим в мире экспортером сельскохозяйственной продукции и сегодня могут использовать это изобилие с пользой. Сотрудничая с Всемирной продовольственной программой (ВПП), частным сектором и другими партнерами, Соединенные Штаты могут спасти миллионы жизней и продемонстрировать лидерство на международной арене, доставляя продовольствие тем, кто в нем больше всего нуждается.
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Напомним, в начале июня президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время не стоит ждать снижения цен на бензин и продовольствие. По его словам, в ближайшей перспективе этого не будет из-за украинских событий.