Париж, 24 июня, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила, что тарифный щит в отношении цены на газ будет продлен до конца года, сообщает Le Figaro.

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Эта защитная мера была введена осенью 2021 года, чтобы защитить французов от резкого роста цен на энергоносители.

«Мы решили продлить этот тарифный щит до конца года и опубликуем указ, разрешающий его продление до конца недели», — уточнила Элизабет Борн.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция хочет, чтобы запасы газа были восполнены почти на 100% к началу осени.