Уфа, 24 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. 4,8 млрд рублей федеральных средств планируют направить в Башкирию на инфраструктурное развитие Уфы и Нефтекамска. Об этом сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Фото Алексея Гусева Строительство дороги

Сообщается, что глава региона Радий Хабиров принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на которой были рассмотрены вопросы развития строительного комплекса России.

Отмечается, что он представил на заседании две заявки, претендующие на получение инфраструктурных бюджетных кредитов. Это проект «Южные ворота» Уфы и комплексное развитие города Нефтекамска. Предусматривается обновление и возведение объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Общий размер бюджетного кредита на данные проекты составляет 19,6 млрд рублей со сроком реализации до 2025 года.

«Выделение части этих средств — 14,8 млрд рублей — одобрили в прошлом году. Огромное за это спасибо. Мы уже приступили к работе. Ещё 4,8 млрд рублей необходимы на дополнительные объекты. Это капитальный ремонт моста через реку Белую, который включили в проект «Южные ворота». Кроме того, скорректировали стоимость строительства школы в уфимском микрорайоне «Кузнецовский затон», а также реконструкции биологических очистных сооружений в Нефтекамске. Уверен, что мы сможем реализовать намеченные планы в срок», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Отмечается, что правительственная комиссия поддержала заявку на дополнительное финансирование, отметив хорошие темпы развития строительной отрасли региона.