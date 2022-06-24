Брюссель, 24 июня, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Присвоение Евросоюзом Украине статуса кандидата в члены ЕС не говорит о «втягивании в конфликт» с Россией, заявил журналистам в Брюсселе канцлер Австрии Карл Нехаммер.

bundeskanzler.at Федеральный канцлер Карл Нехаммер

Он считает, что австрийские граждане могут не волноваться по указанному вопросу. Нехаммер отметил, что Украина и Молдавия в соответствии с докладом Еврокомиссии «созрели до статуса кандидата на вступление в ЕС».

Канцлер подчеркнул, что такое новое положение Киева и Кишинева вовсе не указывает на начало переговоров об их вступлении в Евросоюз. Он добавил, что прежде, чем развивать подобный процесс «требуется сделать многое, однако начало уже положено».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС, предоставляя Украине статус кандидата в члены, берет на себя ответственность за Киев.