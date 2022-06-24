Магадан, , 09:08 — REGNUM В Магаданской области лесопитомник получил свои границы — участок сформирован и поставлен на кадастровый учет.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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«Лесопитомник находится на повороте с трассы Магадан — Ола к поселку Клепка. Здесь будут перерабатывать местную шишку лиственницы Даурской — получать семена. Планируется выращивать из них до трех миллионов сеянцев лиственницы в год.

Создано будет 16-20 постоянных рабочих мест, также будут привлекать сезонных рабочих.

Сдача питомника в эксплуатацию — до декабря 2023 года», — написал в своём телеграм-канале губернатор Колымы Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в государственном лесохозяйственном питомнике Приморья, рядом с селом Тарасовка, взошли молодые сеянцы кедра из семян, которые были посеяны там весной этого года. Через три года эти молодые деревья можно будет использовать для лесовосстановления в регионе.