Токио, , 09:05 — REGNUM Власти Японии выступили с одобрением предоставления Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Евроинтеграция Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Позицию японского руководства представил заместитель генерального секретаря правительства Сэйдзи Кихара.

«Мы полагаем, что страны Евросоюза продемонстрировали солидарность с Украиной, которая продолжает сталкиваться с агрессией со стороны России, а также с Молдавией, которая принимает огромное число беженцев, и приветствуем подобное решение», — сказал Кихара в ходе пресс-конференции.

Он призвал всем международным сообществом оказывать поддержку Украине, пожелав ей прекращения «российской агрессии».

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