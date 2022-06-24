Токио, 24 июня, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Власти Японии выступили с одобрением предоставления Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Иван Шилов ИА REGNUM Евроинтеграция Украины

Позицию японского руководства представил заместитель генерального секретаря правительства Сэйдзи Кихара.

«Мы полагаем, что страны Евросоюза продемонстрировали солидарность с Украиной, которая продолжает сталкиваться с агрессией со стороны России, а также с Молдавией, которая принимает огромное число беженцев, и приветствуем подобное решение», — сказал Кихара в ходе пресс-конференции.

Он призвал всем международным сообществом оказывать поддержку Украине, пожелав ей прекращения «российской агрессии».

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