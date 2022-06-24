Ульяновск, , 09:05 — REGNUM В Ульяновской области осуждён ещё один браконьер, которого уличили в незаконной охоте и взыскали 800 тыс. рублей ущерба. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстал 29-летний безработный житель одного из сёл Николаевского района. По данным правоохранителей, 4 января 2022 года в Эзекеевском участковом лесничестве, не имея соответствующего разрешения, он застрелил из одноствольного охотничьего ружья лосиху и лосёнка.

Ущерб, нанесённый минприроды Ульяновской области, оценён следствием в 800 тыс. рублей.

Николаевский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»), назначив три года условного срока с двухлетним испытательным сроком.

В ведомстве отмечают, что по иску прокуратуры с охотника в доход России взыскан причинённый им ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее браконьер осуждён в Димитровграде Ульяновской области. Его оштрафовали на 15 тыс. рублей, оружие изъяли.

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