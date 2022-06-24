Грозный, 24 июня, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырова удостоена высшей государственной награды Чечни — Ордена Кадырова. Такую высокую оценку ей дали за работу на посту министра культуры республики, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По его словам, Айшат Кадырова внесла большой вклад в развитие культуры региона.

Mk-chr.ru Айшат Кадырова

«Айшат Рамзановна внесла огромный вклад в усовершенствование сферы культуры, креативный подход к любому делу прославил ее организаторские способности и управленческий талант! Она строго следует заветам своего великого дедушки и является опорой для отца! — говорится в сообщении Дудаева в его телеграм-канале.

Напомним, дочери Рамзана Кадырова 23 года, в 2022 году она возглавила министерство культуры республики. Несмотря на молодость, у нее уже есть такие награды, как медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой» и медаль «За защиту прав человека». Также ей присвоено звание заслуженного работника культуры ЧР.

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