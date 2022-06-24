Новосибирск, , 09:05 — REGNUM Новосибирская область получит на комплексную модернизацию систем теплоснабжения 630 млн рублей. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.

ЖКХ Mil.ru

По словам министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, речь о комплексной модернизации объектов теплоснабжения рабочего посёлка Мошково.

«Планируется вывести из эксплуатации шесть угольных котельных с высокой степенью износа, построить пять новых газовых котельных общей мощностью 24 мегаватт», — сказал он.

Необходимо будет реконструировать центральный тепловой пункт «Западная» и построить новые тепловые сети протяженностью 15 километров. Реализовать проекты планируется до конца 2023 года.