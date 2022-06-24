Рязань, , 09:04 — REGNUM Момент падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области попал на видео. Ролик опубликовали очевидцы в соцсетях.

Ил-76 Papito

На кадрах видно, как самолет идет на снижение, предположительно, он летел с горящим двигателем.

Напомним, ранее сообщалось, что число погибших в результате крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Рязанской области возросло до четырёх человек.

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