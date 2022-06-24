Альметьевск, Татарстан, 24 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В городе Альметьевске поздним вечером 23 июня водитель иномарки сбил мать с ребенком. От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщает прокуратура РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Автомобиль «Ауди Q7» под управлением 37-летнего водителя совершил наезд на женщину с ребенком около 23:25 (мск) на проезжей части рядом с домом №18 «а» на улице Заречной.

В результате ДТП 44-летняя женщина скончалась на месте, ее девятилетняя дочь в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение.

По факту дорожной аварии организована проверка.

ИА REGNUM напоминает, в Арском районе Татарии вечером 9 июня в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля «Датсун» погибла водитель — женщина 1974 года рождения, 12-летнего пассажира с травмами госпитализировали.

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