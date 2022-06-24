* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:03 — REGNUM Источник в Самангане сообщает о тяжелых боях между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отрядами маулави Мехди в различных частях уезда Балхаб (Афганистан).

Источник, близкий к маулави Мехди, сообщил газете «8 Собх», что боестолкновения начались утром 23 июня, и продолжались весь день. Бои идут в районах Дуздан-Дара, Кум-Коталь и Абе-Калан уезда Балхаб.

Источник добавил: «В районе Дуздан-Дара силы т.н. «Балхабского народного фронта» нанесли поражение талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), часть их боевой техники и солдат попали в окружение».

Источник, подтвердив потери талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не уточнил количество убитых и раненых. Он отмечает, что силы «Балхабского народного фронта» потерь не понесли.

Источник, близкий к маулави Мехди, сообщил газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отступили на нескольких направлениях.

За последние два дня для подавления сил маулави Мехди талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили в Балхаб 3000 солдат под командованием муллы Фазиля и кари Фасихуддина.