Кош-Агачский район, Алтай, , 09:03 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели десять пациентов. Всего коронавирус победили, таким образом, 33 880 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 606. За сутки выявлено пять новых носителей в Кош-Агачском районе и Горно-Алтайске.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 670, в том числе 622 — от COVID-19, 48 – от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчётные сутки – 796, за весь период – 469 171», — добавили в оперштабе.