Москва, , 09:00 — REGNUM Статус кандидата в ЕС для Украины и для Молдавии — решение демагогическое и бессмысленное, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Константин Косачёв Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Решение столь же демагогичное, сколь и бессмысленное, оно не будет иметь никаких практических последствий, кроме дополнительных каналов финансирования «сближения» через программы и фонды ЕС. Впрочем, их и сейчас хватает», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

Статус кандидата — это не более чем некий «сертификат соответствия» неким «европейским стандартам», произвольно установленным ЕС, рассуждает сенатор.

«С учётом реального, катастрофического положения дел с политическими, экономическими и гуманитарными стандартами на Украине и в Молдавии отныне «европейские стандарты», как знаменитая булгаковская осетрина, обретают вечный статус «второй свежести». Столь же вечный, как и статус кандидатов Украины и Молдавии в ЕС», — констатировал парламентарий.

Читайте также: Макрон: «Открываем новый этап для Украины, Молдавии, Европы»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на саммите Европейского союза 23 июня решено предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в ЕС. Решение лидеров Евросоюза предоставить Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС поддерживается и властями Японии.

Читайте также: Советник Орбана: политика антироссийских санкций плохо кончится для ЕС