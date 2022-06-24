Барун-Хемчикский район, Тыва, 24 июня, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Барун-Хемчикском районе Тувы перевозка людей в кузове грузового автомобиля привела к гибели человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, трагедия произошла вечером 22 июня в местечке Кок-Боом.

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По предварительным данным, пьяный водитель автомобиля ГАЗ-33 073 с людьми в кузове возвращался с чабанской стоянки. Двигаясь по грунтовой дороге, он не заметил, как один из пассажиров выпал из кузова.

«Молодой мужчина, 1988 года рождения, выпавший из кузова, получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», — отметили в ведомстве.

Как выяснилось, управлявший автомобилем мужчина не имел водительских прав. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.