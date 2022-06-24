Уфа, , 09:00 — REGNUM Шесть автомобилей повредили упавшие ветки и деревья в Уфе. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

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Сообщается, что 23 июня в результате сильного ветра и ливневых дождей в столице Башкирии произошло восемь случаев падения деревьев и веток в Орджоникидзевском, Калининском и Советском районах города. Отмечается, что в результате падения зеленых насаждений были повреждены шесть автотранспортных средств. К счастью обошлось без пострадавших. Упавшие деревья были оперативно распилены и убраны сотрудниками коммунальных служб.

Сообщается, что в Уфе были выявлены локальные подтопления в низменных участках местности, по большей части, на проезжих частях дорог: вода сама ушла в ливневую канализации и по рельефу местности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра.

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