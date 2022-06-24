Париж, 24 июня, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Франция хочет, чтобы запасы газа были восполнены почти на 100% к началу осени, сообщает Le Parisien.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Чтобы усилить свою энергетическую независимость от России, Франция хочет, чтобы к началу осени запасы газа были восполнены почти на 100%. Для облегчения транспортировки газа необходимо построить новый СПГ-терминал», — заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция якобы способна отказаться от российского газа, но пока продолжает его импорт «в уменьшенном количестве». Французский министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше заявила, что экономика страны может перестать пользоваться голубым топливом из России, переключившись на сжиженный природный газ.