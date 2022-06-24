Москва, , 08:58 — REGNUM Ежегодная прямая линия президента России Владимира Путина, которая не забыта и в данный момент востребована, в 2022 году состоится, но пройдёт немного позже. Об этом 24 июня рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребована», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

При этом он уточнил, что на данный момент у главы Российского государства очень много более важных мероприятий.

«Поэтому — чуть позже. Но это случится обязательно», — заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отмена решения Литвы об ограничении транзита в Калининградскую область возможна, но Москва будет готовиться и к худшему развитию событий.