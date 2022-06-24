Санкт-Петербург, , 09:05 — REGNUM В Ломоносовском районе Ленинградской области два человека стали жертвами столкновения междугородного автобуса, выполнявшего рейс Таллин-Санкт-Петербург, и микроавтобуса «Газель», развозившего персонал организации.

Знак аварийной остановки Wikimedia.org

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло 24 июня около 7:46 в районе деревни Глухово. Столкнулись автобус Scania и «Газель», принадлежащая предприятию.

«В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира «Газели» скончались на месте, еще шесть пассажиров микроавтобуса с разными травмами доставлены в медицинские учреждения. По предварительным данным, пассажиры междугородного автобуса не пострадали», — говорится в сообщении Главка МВД.

Сотрудники полиции на месте происшествия устанавливают обстоятельства и причины аварии.