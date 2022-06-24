Лондон, , 08:55 — REGNUM Вакцинация предотвратила около 20 миллионов смертей от COVID-19 в первый же год после введения, как следует из первого крупного исследования на эту тему — в нем смоделировано, как развивалась бы ситуация в отсутствие вакцин. Об этом 24 июня сообщает агентство France-Presse.

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Исследование опубликовано в журнале The Lancet Infectious Diseases и основано на данных из 185 стран и территорий, собранных с 8 декабря 2020 года по 8 декабря 2021 года.

Это первая попытка оценить, сколько смертей были прямо или косвенно предотвращены благодаря вакцинации.

По данным исследования, без вакцины умерло бы на 19,8 миллиона человек больше и смертность достигла бы 31,4 миллиона. Это на 63% больше фактического уровня смертности.

В исследовании использовались официальные или оценочные данные, когда официальные данные были недоступны, по смертности от COVID-19, а также общая избыточная смертность по странам.

Избыточная смертность — это разница между общим числом людей, умерших от любых причин, и ожидаемым числом смертей на основе прошлых данных.

Эти данные сравнивались с гипотетическим сценарием, при котором вакцина не вводилась. В модели учитывались различия в уровне вакцинации в разных странах, а также в эффективности вакцин.

Китай не был включен в исследование из-за большой численности его населения и строгих мер сдерживания, которые могли бы исказить результаты.

Исследование показало, что наибольшее число предотвращенных смертей — 12,2 миллиона из 19,8 миллиона — приходится на страны с высоким и средним уровнем дохода, что отражает неравенство в доступе к вакцинам во всем мире.

Исследователи пришли к выводу, что почти 600 000 смертей можно было бы предотвратить, если бы была достигнута цель Всемирной организации здравоохранения по вакцинации 40% населения каждой страны к концу 2021 года.

«Возможно, миллионы жизней были бы спасены, если бы вакцины стали доступны людям во всем мире», — сказал ведущий автор исследования Оливер Уотсон из Имперского колледжа Лондона.

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