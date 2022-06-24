Якутск, 24 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Делегация из Татарии 24 июня прибыла с рабочим визитом в Якутию. В международном аэропорту главу РТ Рустама Минниханова встретил глава Якутии Айсен Николаев. Стороны примут участие в бизнес-форуме «Татарстан — Якутия», в мероприятиях, приуроченных к 100-летию образования Якутской АССР и в заседании Ассоциации инновационных регионов России, сообщает пресс-служба главы РТ.

Tatarstan.ru Глава Татарии Р. Минниханов и глава Якутии А. Николаев

Николаев вручил Минниханову первую медаль в честь 100-летия образования Якутской АССР.

Затем главы регионов возложили цветы к памятнику якутского писателя Платона Ойунского.

Во время визита в Якутию глава Татарии принял участие в закладке сквера «Казанский» в столице республики. В дальнейшем здесь будет установлен памятник татарскому поэту Мусе Джалилю.

«Хочу искренне поблагодарить главу республики Айсена Сергеевича Николаева, администрацию Якутска за поддержку инициативы наших соотечественников по созданию сквера имени Казани. Пусть он станет новым стимулом для дальнейшего укрепления дружбы между нашими республиками и братскими народами», — заключил Минниханов.

Позже главы республик приняли участие в форуме «Татарстан — Якутия», где был представлен инвестиционный и инновационный потенциал двух регионов.

В рамках форума подписаны соглашения между АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» и АО «Жатайская судоверфь»; между АО «Инновационный индустриальный парк Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград» и правительством Якутии; о сотрудничестве между ООО «Саха-Рэм» и правительством Якутии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, глава Татарии Рустам Минниханов и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о намерениях по реализации геологоразведочного проекта Каратон-Саркамыс в Атырауской области Казахстана между ПАО «Татнефть» и НК «КазМунайГаз».

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