Москва, , 08:53 — REGNUM В России государственные служащие начали отказываться от сервисов Zoom, Webex, WhatsApp, сообщает 24 июня «Коммерсант».

Zoom Marco Verch Professional Photographer and Speaker

По информации газеты, чиновники начали исполнять предписание правительства и отказываться от зарубежных сервисов Zoom, Webex и WhatsApp. В качестве альтернативы началось применение корпоративного мессенджера от VK и TrueConf, такую рекомендацию дали в Минэкономразвития.

СМИ ссылается на содержание переписки чиновников министерства, в которой говорится о недопустимости использования зарубежных сервисов.