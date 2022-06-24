Калуга, 24 июня, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Калужской области аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении» в 2022 году получат 467 выпускников школ, что минимум за последние три года. В 2021 году медалистами стали 532 выпускника, а в 2020 году — 542. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Пресс-служба правительства Калужской области Медали «За особые успехи в учении» получат 467 калужских выпускников

По информации ведомства, для получения медали выпускник должен сдать минимум на 70 баллов Единый государственный экзамен по русскому языку, получить отличную оценку на экзамене по базовой математике или не менее 70 баллов по математике профильного уровня. Кроме того, выпускнику потребуется набрать количество баллов не ниже минимального по выбранным им учебным предметам.

«С 2014 года школьная медаль не разделяется на золотую и серебряную — отличник получает медаль «За особые успехи в учении». Выпускники получают аттестат с отличием и медаль», — отметили в профильном министерстве.