Пекин, , 08:53 — REGNUM Китайская студия Subset Games выпустит расширенное издание пошаговой стратегии Into the Breach. Анонсирующий трейлер был опубликован 24 июня на портале Kotaku.

Игра Into the breach Advanced Edition Скриншот из трейлера

«Новое бесплатное обновление контента Advanced Edition будет доступно для всех платформ!», — написали разработчики на своей странице в соцсети, сообщив, что релиз Into the Breach Advanced Edition состоится 19 июля 2022 года. Они отметили, что подписчики онлайн-кинотеатра Netflix бесплатно получат мобильную версию игры.

Отмечается, что в расширенное издание Into the Breach добавят 40 новых видов оружия, пять новых отрядов мехов (гигантские человекоподобные роботы), новых «боссов», пилотов, новые цели миссии, новую музыку, а также режим повышенной сложности Unfair (переводится как «Нечестный»). Мобильная версия игры получит интерфейс, специально разработанный для небольших сенсорных экранов.

Напомним, релиз оригинальной Into the Breach состоялся 27 февраля 2018 года. Subset Games также известна как создатель игры FTL: Faster Than Light.

