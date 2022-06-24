Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Решение о том, следует ли США прекращать поставки топлива за рубеж в условиях высоких цен внутри страны, пока не принято. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила 23 июня на на регулярном брифинге.

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Жан-Пьер прокомментировала встречу министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм с руководителями крупнейших американских нефтяных компаний, которая состоялась раньше в тот же день. Представитель Белого дома ответила на вопрос, согласились ли власти страны, как того просили нефтяники, отказаться от идеи временного запрета на экспорт топлива.

«Могу сказать, что это решение не принято. В настоящее время решения на этот счет нет», — заявила Жан-Пьер.

Она сообщила также, что администрация президента будет вести постоянные консультации с членами Конгресса США по вопросу возможной временной отмены в стране топливного налога.

Как сообщало ИА REGNUM, Жан-Пьер рассказала, что встреча Грэнхолм с нефтяниками прошла продуктивно. Министр призвала их наращивать добычу.

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