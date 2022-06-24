Кызыл, 24 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Жителей Тувы предупредили об ухудшении погоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, днём 24 июня здесь ожидаются сильные и очень сильные дожди.

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Местами возможен крупный град. Шквалистый ветер усилится до 15-20, местами до 25 метров в секунду и более.

В связи с этим жителям рекомендовано закрыть окна, поставить машину в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.