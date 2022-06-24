Нур-Султан, , 08:52 — REGNUM В Казахстане есть около 350 тыс. тонн сахара, но ведутся поиски новых поставщиков. Об этом заявил на заседании правительства министр торговли Бахыт Султанов.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы запрашиваем сахар у других стран. Одними из основных Поставщиков являются Бразилия, Индия и Вьетнам. Но Индия ввела ограничения. поэтому ведём переговоры», — сказал Султанов.

Он сообщил, что планируется приобрести ещё 100 тыс. тонн сахара. В среднем в год Казахстан потребляет около 500 тыс. тонн сахара

Стоит отметить, что в Казахстане сахар за год подорожал примерно на 60%. В социальных магазинах стараются удерживать цену, но там выстраиваются большие очереди, сахар продают в ограниченном количестве. В правительстве дефицит объясняют нездоровым ажиотажем, возникшем в обществе.

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