Сеул, 24 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В мае 2022 года в Южной Корее зафиксировали рост спроса на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Корейской национальной нефтяной компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Согласно опубликованным данным, в прошлом месяце в стране израсходовали 24,82 млн баррелей бензина и дизельного топлива, что на 42% больше по сравнению с апрелем текущего года.

Известно, что после резкого скачка мировых цен на нефть потребление топлива на южнокорейском рынке начало сокращаться. С января по апрель 2022 года показатель снизился с 22 млн баррелей до 17 млн баррелей.

Эксперты предполагают, что рост спроса связан с увеличением размера топливного налога. Мера, призванная стабилизировать рынок, вступила в силу в мае текущего года.

В Корейской национальной нефтяной компании предполагают, что нынешний рост спроса носит временный характер и впоследствии потребление вновь снизится, поскольку цены на топливо продолжают расти.