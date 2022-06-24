Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудит с членами G7 ужесточение санкций против России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я думаю, будет справедливым сказать, что последуют объявления о том, как создавать новые издержки и последствия для России, но я не хотел бы забегать вперед», — сказал он на брифинге.

По его словам, речь пойдет о том, как усилить изоляцию России от мировой экономики, а также нанести удар по цепочкам поставок российского военно-промышленного сектора и ужесточить контроль за соблюдением ограничительных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Евросоюзу следует прекратить политику антироссийских санкций и начать с Москвой переговоры о прекращении боевых действий на Украине.

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