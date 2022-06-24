Рязань, , 08:51 — REGNUM О жёсткой посадке в ходе учебного полёта военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязани рассказали 24 июня очевидцы произошедшего в эфире телеканала «Россия-24».

Самолёт Ил-76 Igor Dvurekov

Как отметил один из очевидцев, самолёт перед жёсткой посадкой «просто падал».

«Со слов охранника, (самолёт) на куски развалился», — сказал он, отметив, что у воздушного судна, по его мнению, произошёл отказ двигателя.

«Упал и всё, плюхнулся. Ребята шли и посадили в речку самолёт», — сказал другой очевидец жёсткой посадки Ил-76, добавив, что пилоты, как он считает, приняли такое решение, чтобы при этом не погибли люди.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что причиной жесткой посадки военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области стала неисправность двигателя.