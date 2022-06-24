Абакан, , 08:50 — REGNUM С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 34 307 случаев COVID-19, в том числе десять новых носителей коронавируса выявлено за прошедшие сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 июня в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выздоровели за сутки три ковид-пациента. В Хакасии коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 0,8; за семь дней — 0,8.

Амбулаторно на сегодняшний день лечатся 35 (+3) пациентов, в ковид-стационаре — 42 (-3).

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Хакасии было подтверждено шесть случаев заражения коронавирусом, выздоровели 13 человек.

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