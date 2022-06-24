Уфа, , 08:51 — REGNUM Информацию о незаконной добыче песчано-гравийной смеси проверят в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Бесконтрольная добыча песка у пос. Ушаково Андрей Выползов © ИА REGNUM

Данный вопрос обсуждался на заседании межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей и предупреждения правонарушений в сфере недропользования в Башкирии.

По словам заместителя премьер-министра правительства региона Азата Бадранова, члены межведомственной комиссии получают информацию о незаконной добыче и реализации песчано-гравийной смеси через организацию так называемых «прудов — копаней», прудов для рыборазведения.

«Их еще называют «форелевой схемой» добычи ПГС. Так, земельные участки в этом случае предоставляются под строительство «пруда-копани», а фактически используется для нелегальной добычи ПГС и других инертных материалов», — приводит пресс-служба его слова.

Бадранов сообщил, что министерству экологии и природопользования региона поручено активно заняться этой темой с подключением сотрудников министерства сельского хозяйства, полиции и Росприроднадзора.

На заседании комиссии также был рассмотрен вопрос, связанный с некоторыми застройщиками, которые, без лицензии недропользователя, начинают фактически использовать полезные ископаемые добытые в процессе проведения строительства.

«Например, один из уфимских застройщиков под видом строительства гребного канала занимался добычей ПГС. Этим застройщиком в настоящее время занимаются правоохранительные органы, минэкологии республики подсчитывает размер ущерба. В связи с этим необходимо рассмотреть возможность определения «судьбы» ПГС добытого в результате строительства», — заявил заместитель премьер-министра правительства региона.