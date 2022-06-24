Брюссель, 24 июня 2022, 08:48 — REGNUM Саммит ЕС, посвященный предоставлению статуса кандидата Украине и ее соседу Молдавии, «является историческим моментом в геополитическом плане». Об этом, как сообщает Le Parisien, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Шарль Мишель
Шарль Мишель
European Parliament

«Принятое решение повлияет на будущее Евросоюза, нашу стабильность, нашу безопасность, наше процветание», — отметил Шарль Мишель.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.

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