Брюссель, 24 июня, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Саммит ЕС, посвященный предоставлению статуса кандидата Украине и ее соседу Молдавии, «является историческим моментом в геополитическом плане». Об этом, как сообщает Le Parisien, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

European Parliament Шарль Мишель

«Принятое решение повлияет на будущее Евросоюза, нашу стабильность, нашу безопасность, наше процветание», — отметил Шарль Мишель.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.

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