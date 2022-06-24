Москва, 24 июня, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов побывал на Украине, где посетил подразделения ведомства в Херсонской области, сообщается 24 июня на сайте Росгвардии.

Rosgvard.ru Бойцы Росгвардии

Золотов вручил государственные награды отличившимся в ходе специальной военной операции бойцам Росгвардии. В ходе поездки директор Росгвардии ознакомился с обстановкой в Херсонской области, проверил организацию служебно-боевой деятельности, оценил условия быта военнослужащих

Глава Росгвардии побеседовал с личным составом, обратил особое внимание на обеспечение росгвардейцев современным вооружением. Золотову показали трофейную боевую технику и вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, бойцы Росгвардии обнаружили и обезвредили более 200 противодесантных мин в Херсонской области Украины.

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