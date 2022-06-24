Анадырь, 24 июня, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института сделали прогноз по ледовой обстановке в июне–августе 2022 года на Северном морском пути. Сложные условия для навигации ожидаются в Восточно-Сибирском и Чукотском морях, сообщается на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

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На трассе от Баренцева моря до западного участка Восточно-сибирского моря условия для навигации, по прогнозам ученых, ожидаются благоприятные. Более сложной будет ледовая обстановка напротив берегов Чукотки, в восточной части Восточно-сибирского моря и на юго-западе Чукотского моря.

В целом площадь ледяного массива по Северному морскому пути будет ниже средних многолетних значений.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики полномочный представитель РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал о новых транспортных коридорах и какие города он свяжет.