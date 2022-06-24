Ульяновск, 24 июня 2022, 08:47 — REGNUM В Ульяновской области примерно на одном уровне остаётся количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.
По оперативной информации ведомства, 23 июня у 19 жителей Ульяновской области официально подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Количество проведённых тестирований на коронавирус достигло 2 143 594.
Напомним, что 22 июня в регионе выявлено 20 носителей SARS-CoV-2, 21 и 20 июня подтверждено по 18 случаев заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области лабораторно выявлен 203 531 случай заражения коронавирусом, выздоровели 198 515 человек, скончались 4714 ковидных больных.