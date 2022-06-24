Симферополь, , 08:45 — REGNUM Политика украинизации, проводившаяся Киевом в южных регионах Украины, потерпела крах. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Запрет на русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что на улицах городов и сёл в освобождённых Херсонской и Запорожской областях украинской речи не слышно, в крайнем случае — суржик.

«Все говорят на русском языке. Тридцатилетняя принудительная украинизация регионов потерпела крах», — цитирует Крючкова РИА Новости.

По его словам, к русскому языку возвращаются делопроизводство и система образования.