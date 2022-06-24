Симферополь, 24 июня, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Политика украинизации, проводившаяся Киевом в южных регионах Украины, потерпела крах. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Иван Шилов ИА REGNUM Запрет на русский язык

Он рассказал, что на улицах городов и сёл в освобождённых Херсонской и Запорожской областях украинской речи не слышно, в крайнем случае — суржик.

«Все говорят на русском языке. Тридцатилетняя принудительная украинизация регионов потерпела крах», — цитирует Крючкова РИА Новости.

По его словам, к русскому языку возвращаются делопроизводство и система образования.