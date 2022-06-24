Хабаровск, 24 июня, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В аэропорту Хабаровска 24 июня торжественно встретили военнослужащих, выполняющих служебно-боевые задачи по освобождению жителей Донбасса. Бойцов встречали губернатор края Михаил Дегтярев и командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Игорь Голлоев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Правительство Хабаровского края Награда

Читайте также: Российская авиация за сутки поразила 96 районов скопления войск ВСУ

«Рад приветствовать вас дома, на родной земле. Все мы пристально следим за происходящим на Донбассе и Украине. С болью в сердце мы провожали в последний путь тех, кто ценой своей жизни исполнил долг по защите мирных граждан. С радостью и признательностью сегодня встречаем вас», — сказал Михаил Дегтярев.

Игорь Голлоев также поблагодарил личный состав за проявленный в спецоперации героизм.

«Вы — поколение победителей, продолжатели того правого дела, за которое воевали наши деды и прадеды. Сегодня национализм снова проявляется в Европе и на территории Украины. Вы находитесь на передовой борьбы по освобождению части русского мира от коричневой чумы. Я благодарю вас за доблесть, храбрость и стремление к достижению поставленных задач», — добавил генерал-полковник.

В ходе торжественной церемонии военнослужащим были вручены государственные награды: орден Мужества, медали «За Отвагу», «За заслуги перед Отечеством», Суворова и Жукова. Впервые в Восточном округе Росгвардии военнослужащий был удостоен знака отличия Ордена Святого Георгия — Георгиевского креста IV степени. Также были вручены ведомственные знаки отличия и благодарность губернатора Хабаровского края. Присвоены очередные воинские звания.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативно-тактической и армейской авиацией Вооруженных сил России за прошедшие сутки уничтожены живая сила и военная техника в 96 районах Харьковской области, заявил 23 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.