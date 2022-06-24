Лондон, 24 июня 2022, 08:43 — REGNUM Странам «Большой семерки» и НАТО нельзя соглашаться на территориальные уступки Киеву в конфликте с Россией, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По его словам, такой подход привел бы к дальнейшей эскалации конфликта.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своего визита на Украину канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе общения «за закрытыми дверями», возможно, убеждали украинского лидера Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.
Читайте также: Лидеры Европы непублично убеждали Зеленского начать переговоры с РФ — Welt